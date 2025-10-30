Lula se reúne cominvestidores estrangeiros para falar de terras raras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira (30/10) com um grupo de investidores internacionais interessados na exploração de terras raras no Brasil. O encontro ocorreu no Palácio Itamaraty.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Participaram da conversa com Lula representantes da Comissão Global de Investidores Mining 2030, formada por 120 instituições financeiras, que somam US$ 18 trilhões em ativos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também participou.
A exploração das terras raras e minerais críticos ganhou relevância para o governo federal, especialmente após o pleito dos Estados Unidos para que as empresas americanas possam realizar a extração.
Os materiais são usados para, por exemplo, produzir baterias e circuitos usados em eletrônicos e para a produção de energia renovável, daí a crescente demanda pelos minerais em todo o mundo.
Há duas semanas, Lula participou da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O objetivo do conselho é definir políticas públicas que regulam a exploração de terras raras, mas sem prejudicar a soberania brasileira sobre os recursos, considerados estratégicos.
Participaram ainda os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social), e autoridades do segundo escalão. Do lado da Mining 2030, participaram 15 empresários do setor da mineração.
Saiba Mais
- Política Van Hattem cobra protagonismo da Câmara em pautas de segurança pública
- Política Governo não tolera organizações criminosas, diz Lula sobre lei sancionada
- Política Renan Filho defende nova CNH sem burocracia: modelo atual "criou barreiras"
- Política Lula critica "celeuma" por exploração de petróleo na Margem Equatorial
- Política Toffoli exalta Constituição de 1988 e defende estabilidade institucional
- Política Após reunião com Renan Filho, Motta defende discussão de nova CNH para reduzir custos