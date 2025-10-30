InícioPolítica
TERRAS RARAS

Lula se reúne cominvestidores estrangeiros para falar de terras raras

Presidente esteve com representantes da Comissão Global de Investidores Mining 2030, formada por 120 instituições financeiras, em meio a discussão por exploração de minerais estratégicos no país

Presidente e reuniu com um grupo de investidores internacionais interessados na exploração de terras raras no Brasil - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Presidente e reuniu com um grupo de investidores internacionais interessados na exploração de terras raras no Brasil - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira (30/10) com um grupo de investidores internacionais interessados na exploração de terras raras no Brasil. O encontro ocorreu no Palácio Itamaraty.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Participaram da conversa com Lula representantes da Comissão Global de Investidores Mining 2030, formada por 120 instituições financeiras, que somam US$ 18 trilhões em ativos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também participou.

A exploração das terras raras e minerais críticos ganhou relevância para o governo federal, especialmente após o pleito dos Estados Unidos para que as empresas americanas possam realizar a extração.

Os materiais são usados para, por exemplo, produzir baterias e circuitos usados em eletrônicos e para a produção de energia renovável, daí a crescente demanda pelos minerais em todo o mundo.

Há duas semanas, Lula participou da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O objetivo do conselho é definir políticas públicas que regulam a exploração de terras raras, mas sem prejudicar a soberania brasileira sobre os recursos, considerados estratégicos.

Participaram ainda os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social), e autoridades do segundo escalão. Do lado da Mining 2030, participaram 15 empresários do setor da mineração.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Tags

Por Victor Correia
postado em 30/10/2025 18:17
SIGA
x