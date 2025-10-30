Lula se reúne cominvestidores estrangeiros para falar de terras raras

Presidente e reuniu com um grupo de investidores internacionais interessados na exploração de terras raras no Brasil - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira (30/10) com um grupo de investidores internacionais interessados na exploração de terras raras no Brasil. O encontro ocorreu no Palácio Itamaraty.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Participaram da conversa com Lula representantes da Comissão Global de Investidores Mining 2030, formada por 120 instituições financeiras, que somam US$ 18 trilhões em ativos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também participou.

A exploração das terras raras e minerais críticos ganhou relevância para o governo federal, especialmente após o pleito dos Estados Unidos para que as empresas americanas possam realizar a extração.

Os materiais são usados para, por exemplo, produzir baterias e circuitos usados em eletrônicos e para a produção de energia renovável, daí a crescente demanda pelos minerais em todo o mundo.

Leia também: Trump e Xi Jinping fecham acordo sobre tarifas e terras raras

Há duas semanas, Lula participou da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O objetivo do conselho é definir políticas públicas que regulam a exploração de terras raras, mas sem prejudicar a soberania brasileira sobre os recursos, considerados estratégicos.

Participaram ainda os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social), e autoridades do segundo escalão. Do lado da Mining 2030, participaram 15 empresários do setor da mineração.