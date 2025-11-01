Ferramenta mostra impacto da segurança na imagem de Lula nas redes

De acordo com o sistema, neste sábado (1º/11), cerca de 80% das publicações que mencionam Lula tratam direta ou indiretamente de segurança e crime organizado - (crédito: ARIF KARTONO / AFP)

O sistema Hórus, da AP Exata, identificou uma piora na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais nas últimas 48 horas. O sistema monitora a popularidade dos nomes que aparecem nas pesquisas presidenciais a partir de dados das plataformas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o Hórus, Lula tinha uma estabilidade entre aprovação e reprovação ao longo da semana, mas começou a registrar uma queda acentuada nas últimas 48 horas. Por outro lado, as narrativas da oposição avançaram e consolidaram um domínio sobre o debate nas redes.

De acordo com o sistema, neste sábado (1º/11), cerca de 80% das publicações que mencionam Lula tratam direta ou indiretamente de segurança e crime organizado. A direita lidera o tema com 51,6% das menções, enquanto a esquerda aparece com 27,8%. Os conteúdos neutros somam 20,6%.

"O foco crescente em narcotráfico e violência reforçou percepções de fragilidade e descontrole no governo federal, marcando o pior momento de imagem do presidente desde a repercussão da taxação imposta por Donald Trump, que o beneficiou", destacou o sistema.

Leia também: Lula evita imprensa e público em agenda em Belém

A conclusão do Hórus é que o debate nas redes sociais mudou da economia para a segurança, reposicionando o presidente Lula em um "ambiente de medo e desconfiança", e a oposição tem conseguido impor enquadramento com "força e constância".

https://whatsapp.com/ channel/ 0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular