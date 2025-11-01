Lula evita imprensa e público em agenda em Belém

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita alusiva à conclusão das obras de requalificação do Terminal Portuário de Outeiro - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Com comportamento atípico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de inaugurações em Belém (PA) de forma reservada neste sábado (1°/11). O chefe do Executivo esteve no Porto de Outeiro, terminal que vai receber barcos de hospedagem para a COP30, mas ficou longe dos microfones.

O evento com presença de jornalistas durou pouco menos de 30 minutos. Logo depois, o comboio saiu com carros a janelas fechadas, para frustração dos apoiadores que apareceram para prestigiar o presidente. Apenas o governador Helder Barbalho (MDB-PA) abriu os vidros para cumprimentar a população.

Elza de Jesus, 54 anos, esteve no local para ver o presidente, mas não obteve sucesso. " A gente veio para a inauguração, mas não vimos ele, veio mesmo de carro fechado", conta.

Apesar da decepção, a moradora de Icoaraci, nas proximidades de Outeiro, comemora a inauguração. "Para as pessoas é importante porque vai ter muito emprego", comenta.

Antes da solenidade, Lula esteve em evento fechado para inauguração de melhorias no aeroporto. O residente deve ficar na cidade até a Cúpula do Clima, que ocorre nos dias 6 e 7.

