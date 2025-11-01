InícioPolítica
Pesquisa indica que aprovação de Castro subiu após megaoperação no RJ

Promovida pelo Datafolha, pesquisa avaliou cenário de aprovação do governo de Cláudio Castro dias depois da megaoperação das polícias do estado nos complexos da Penha e Alemão

40% dos moradores do estado do Rio de Janeiro consideram o governo de Cláudio Castro (PL) ótimo ou bom e 23% consideram regular - (crédito: Marcelo Regua/Gov Rio de Janeiro)
Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1ª/11) mostrou que 40% dos moradores do estado do Rio de Janeiro consideram o governo de Cláudio Castro (PL) ótimo ou bom e 23% consideram regular. Em 2022, uma pesquisa antes das eleições daquele ano mostrava que 31% da população do estado consideravam seu governo ótimo ou bom e 25% considerava regular.

A pesquisa do Datafolha também perguntou sobre a gestão de Castro em segurança pública dias depois da megaoperação das polícias do estado nos complexos da Penha e Alemão. 37% consideraram a gestão ótima ou boa, 25% regular e 37% péssimo.

Sobre a operação, 48% dos entrevistados classificaram como muito bem executada, 21% considerou execução regular, com falhas e mal executada para 24%. Além disso, 57% consideram que a operação foi um sucesso e 39% discordam totalmente.

O instituto de pesquisa ouviu 626 pessoas, com 16 anos ou mais, por telefone na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana, nos dias 30 e 31 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. 

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 28 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 01/11/2025 19:15
