Pesquisa indica que aprovação de Castro subiu após megaoperação no RJ

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1ª/11) mostrou que 40% dos moradores do estado do Rio de Janeiro consideram o governo de Cláudio Castro (PL) ótimo ou bom e 23% consideram regular. Em 2022, uma pesquisa antes das eleições daquele ano mostrava que 31% da população do estado consideravam seu governo ótimo ou bom e 25% considerava regular.

A pesquisa do Datafolha também perguntou sobre a gestão de Castro em segurança pública dias depois da megaoperação das polícias do estado nos complexos da Penha e Alemão. 37% consideraram a gestão ótima ou boa, 25% regular e 37% péssimo.



Sobre a operação, 48% dos entrevistados classificaram como muito bem executada, 21% considerou execução regular, com falhas e mal executada para 24%. Além disso, 57% consideram que a operação foi um sucesso e 39% discordam totalmente.

O instituto de pesquisa ouviu 626 pessoas, com 16 anos ou mais, por telefone na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana, nos dias 30 e 31 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.