Filha de Neymar passa por cirurgia após acidente doméstico

A filha do jogador Neymar Jr. com a influenciadora Amanda Kimberlly, Helena, sofreu um acidente doméstico nesta sexta-feira, 31, e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Segundo relatos da mãe da menina de um ano, a filha do craque dos Santos prendeu o dedo na porta.

Amanda Kimberlly compartilhou os detalhes nas redes sociais:

"Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência", disse.

Em outro momento do post, a influenciadora disse que a filha já está se recuperando:

"Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor. No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena. Ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa.", afirmou.

Neymar está em Santos, onde se prepara para o retorno a campo às 16h, em partida contra o Fortaleza. O jogador ainda não se pronunciou sobre o acidente.

Além de Helena, Neymar é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de sua relação com Carol Dantas. Ele também tem Mavie, 2, e Mel, de três meses, de seu relacionamento atual com Bruna Biancardi.