Senador posta vídeo em que cobre o radar eletrônico de rodovia

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece colocando uma camisa em cima de um radar eletrônico para registro do excesso de velocidade dos veículos em uma rodovia não identificada por ele. “Vocês gostam de ferrar com o povo, sou eu que vou ferrar com vocês”, disse o senador.

Nas imagens, o senador explica que a atitude é devido à falta de sinalização no local. “Eles colocam o radar aqui, mas não colocam a sinalização. Todo mundo que passa, vai acontecer o quê? Vai ser multado. É só isso”.

”Não sou contra radar. A questão é que eles não colocam nenhuma sinalização. Aí passa aqui, ó. Ninguém vê o radar e é multado o tempo inteiro. Sabe o que eu fiz? Coloquei uma blusa lá pra tampar. Porque aí você vai ver que agora não tá multando mais. Vai ter que tirar a blusa e vai ter que colocar a sinalização. É assim que a gente faz. Vocês não gostam de ferrar o povo? Eu que ferro vocês. E vocês me aguardem, viu? Me aguardem o ano que vem”, finalizou.

Entre os comentários, teve quem apoia e quem critica a atitude do senador. “Muito bem, todos os políticos deveriam aprender com você”. escreveu um internauta. "'Não tem sinalização' uma placa de todo tamanho de 80km/h no radar. Eu também não gosto de radar, não gosto do Estado, mas esse vídeo aí você pegou pesado, Senador. Se a via é 80km/h, você deve andar de 80 km/h — não apenas reduzir no radar”, ponderou outro.

O Correio Braziliense entrou em contato com a assessoria do senador para ouvir uma posição sobre o caso, mas até a publicação deste texto, não obteve resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado. A reportagem também procura a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para entender possíveis implicações sobre o ato. O conteúdo será alterado em caso de resposta.