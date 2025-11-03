Lula se hospeda em barco-hotel em Belém durante a COP30

Lula está no barco Iana III, em um contrato de locação com a empresa Icotur Transporte e Turismo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado em um barco com estrutura de hotel em Belém (PA) durante os dias da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Segundo a Presidência, o petista está no barco Iana III desde sábado (1º/11), em um contrato de locação com a empresa Icotur Transporte e Turismo. A embarcação, inspirada em modelos regionais da Amazônia, permanece atracada na Base Naval de Val-de-Cans. Os valores do contrato não foram divulgados.



A escolha pela embarcação ocorreu em um contexto de dificuldades com as acomodações na cidade. Desde janeiro, Belém enfrenta uma crise no setor hoteleiro, com preços elevados cobrados por hotéis e por proprietários de imóveis disponíveis para locação durante o período da conferência.

Até o fim de outubro, a hospedagem do presidente ainda não estava definida. Um barco da Marinha chegou a ser cogitado, mas foi considerado inadequado para atender às especificações exigidas para a estada do mandatário. Diante da situação, Lula havia sinalizado no início de outubro que pretendia abrir mão de um hotel e se hospedar em uma embarcação.

Nesta segunda-feira (3), Lula e a primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, utilizaram o barco para visitar uma comunidade quilombola em Acará (PA), a cerca de uma hora de viagem de Belém. O presidente foi acompanhado pelos ministros Anielle Franco (Igualdade Racial) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar).