Boulos critica operação no Rio: 'Demagogia com a vida das pessoas'

Boulos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral do governo Lula (PT), Guilherme Boulos, criticou novamente a megaoperação no Rio de Janeiro contra facções criminosas realizada pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, na semana passada.

Segundo ele, que participou na noite desta segunda-feira (3/11) de um jantar oferecido por empresários ligados ao Grupo Esfera em Brasília, a ação policial da semana passsada resultou em "demagogia com a vida das pessoas". "Temos que investir no combate ao crime organizado de maneira firme inteligente", defendeu.



O ministro também discoreu sobre suas prioridades à frente da pasta, que comanda desde terça passada. Segundo ele, a regulamentação da função de motoristas de transporte por aplicativo e entregadores estará na pauta de sua pasta.

"Esse é um tema que exige muita urgência. As plataformas fazem intermediação tecnológica entre quem precisa de um serviço e quem vai fazer, e essa intermediação tem significado ganhos muito excessivos em relação aos trabalhadores", afirmou.

Participaram do jantar oferecido a Guilherme Boulos empresários como o presidente do Conselho do Grupo Esfera, João Camargo, e o cofundador da MRV Engenharia, Rubens Menin. Além de figuras do mercado, participaram do evento outros ministros do governo Lula como Esther Dweck, da Gestão e Inovação, e José Múcio, da Defesa.

O jantar ainda contou com a participação de Vinícius Marques (Controladoria-Geral da União), Bruno Dantas (Tribunal de Contas da União) e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que em conversa com o Correio, adiantou endossar o Projeto de Lei Antifacção criminosa.