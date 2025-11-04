Congresso instala comissão mista da MP do Gás do Povo

Projeto Gás do Povo foi anunciado pelo presidente Lula em outubro deste ano - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O Congresso instalou, nesta terça-feira (4/11), a Comissão Mista da Medida Provisória (CMMPV) 1.313/2025, que institui o programa Gás do Povo, que tem o objetivo de subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O colegiado será presidido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e terá o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) como vice-presidente. A relatoria ficou a cargo do deputado Hugo Leal (PSD-RJ), enquanto o senador Ângelo Coronel (PSD-BA) atuará como relator-revisor.