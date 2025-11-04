Lula diz que ligará para Trump se não houver reunião até o fim da COP

Encontro entre Lula e Trump na Malásia destravou diálogo, mas ainda não houve avanço nas negociações sobre o tarifaço - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta terça-feira (4/11) que vai ligar novamente para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso não ocorra uma nova reunião para discutir o tarifaço até o final da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), no dia 21 de novembro.

Lula disse ter saído do encontro presencial com o republicano, na Malásia, com a certeza de que haverá um acordo entre os dois países. Disse ainda que pediu o fim das sanções contra autoridades brasileiras e a suspensão das tarifas para que haja negociação.

"Eu, quando terminar a COP, se não tiver marcada a reunião entre os meus negociadores e os negociadores do Trump, eu vou ligar para o Trump outra vez. Porque ele tem o meu telefone, e eu tenho o telefone dele. Então é o seguinte, o interesse é meu de negociar", disse o presidente durante entrevista a agências internacionais, em Belém, nesta manhã.

Ministros lideram negociação

Lula citou que a negociação agora está a cargo do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

"Eles estão preparados para marcar uma nova reunião. Se for o caso, ir a Washington negociar. Eu disse ao presidente Trump com todas as letras e entreguei por escrito. Nós queremos que ele abra mão das punições aos nossos ministros da Suprema Corte, e nós queremos que as taxas sejam zeradas para a gente começar a discutir do zero. Aí sim você vai começar a negociação", contou.

Apesar da retomada do diálogo entre os dois países e da negociação, ainda não houve resultados concretos desde a reunião presencial de Lula e Trump, em outubro.

"Eu saí da reunião com o presidente Trump certo de que a gente vai estabelecer um acordo", enfatizou o chefe do Executivo.