Senadora Teresa Leitão sofre queda no plenário e corta a testa

Ao tropeçar, a parlamentar bateu a testa e precisou ser atendida por brigadistas da Casa

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), 74 anos, sofreu uma queda no Plenário do Senado Federal na tarde desta terça-feira (4/11), durante a sessão conduzida pelo presidente Davi Alcolumbre (União-AP). Ao tropeçar, a parlamentar bateu a testa e precisou ser atendida por brigadistas da Casa, que entraram rapidamente para prestar socorro.

Teresa Leitão teve um corte na testa, recebeu os primeiros atendimentos no local e deixou o plenário em uma cadeira de rodas, em direção a um hospital de Brasília. Em nota, a assessoria da senadora afirmou que ela foi encaminhada para atendimento médico e passa bem.

A sessão foi interrompida por alguns minutos, por determinação de Alcolumbre, após ele perceber a movimentação de senadores e servidores ao redor da colega.

Leia a nota na íntegra

A senadora Teresa Leitão tropeçou ao chegar para a sessão plenária desta terça-feira, 4 de novembro. Lúcida e orientada, ela foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas do Senado e encaminhada para atendimento hospitalar. A senadora passa bem e segue consciente.