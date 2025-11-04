Lewandowski demite PRF que atirou e matou estudante em blitz no RJ

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, demitiu o policial rodoviário federal Thiago da Silva de Sá, que atirou e matou a estudante de enfermagem Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, em uma blitz no Rio de Janeiro. O caso ocorreu em 2023. Na ocasião, outra mulher também ficou durante a abordagem.

A demissão foi publicada na edição de 13 de outubro do Diário Oficial da União (DOU). No documento, o ministro apontou como justificativa o cometimento de infrações disciplinares referentes à violação do dever de observar as normas legais e regulamentares, e "praticar ofensa física, em serviço, a particulares".

Anne Caroline e o marido voltavam de um restaurante quando foram perseguidos pelos policiais na Rodovia Washington Luís, no Rio. Segundo o homem, a viatura da PRF começou a seguir o carro com faróis desligados, ligou o giroflex e, antes que eles pudessem parar, foram atingidos pelos tiros de fuzil.

Sete disparos pegaram no veículo do casal. Um dos tirou acertou a estudante de enfermagem, que foi levada ao hospital, mas não resistiu. A decisão do ministério seguiu recomendação da corregedoria da Polícia Rodoviária Federal. No entanto, o agente ainda poderá recorrer da demissão.

