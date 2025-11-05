Lula faz nove reuniões bilaterais em Belém às vésperas da COP30

Presidente Lula deve realizar outros encontros bilaterais até sexta-feira (7/11), às margens da Cúpula de Líderes da COP30 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reservou a agenda nesta quarta-feira (5/11) para uma série de reuniões bilaterais com chefes de Estado e líderes de organismos internacionais. Os encontros ocorrem em Belém, onde ocorre a COP30.

Na agenda oficial do presidente constam nove reuniões, todas realizadas no Museu Paraense Emílio Goeldi, que sediará parte dos compromissos da COP. As autoridades estrangeiras começaram a chegar ao Brasil para participar da Cúpula de Líderes da Conferência Climátcia, que começa amanhã (6).

O primeiro compromisso do presidente será com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Sidi Ould Tah, marcado para as 9h.

Já os chefes de Estado atendidos serão os presidentes Denis Sassou N’Guesso (República do Congo), Alexander Stubb (Finlândia), Azali Assoumani (Comores), Jennifer Geerlings-Simons (Suriname), e Xiomara Castro (Honduras); e o primeiro-ministro James Marape (Papua-Nova Guiné).

COP terá 53 chefes de Estado

Lula também recebe a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Ding Xuexiang.

Segundo o presidente, 53 chefes de Estado vão participar da Cúpula, realizada quinta e sexta-feira (7). Outras bilaterais devem ocorrer até lá, e o petista permanece em Belém até sábado (8). Há, porém, ausência de líderes importantes na COP30, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente da China, Xi Jinping.