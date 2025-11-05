InícioPolítica
Lula abre Cúpula de líderes da COP30 amanhã (6); veja programação

Chefes de Estado darão o tom das negociações durante a Conferência do Clima, que começa oficialmente a partir de segunda-feira (10/11)

Petista vai discursar durante a abertura da Cúpula da COP30, em Belém. Antes do evento, recepciona os chefes de Estado na chamada Zona Azul, dedicada às delegações - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Petista vai discursar durante a abertura da Cúpula da COP30, em Belém. Antes do evento, recepciona os chefes de Estado na chamada Zona Azul, dedicada às delegações - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conduzirá nesta quinta-feira (6/11), em Belém, a Cúpula de Líderes da COP30. O evento dá início as negociações da Conferência Climática nas Nações Unidas, que começa oficialmente na próxima segunda-feira (10).

Durante o debate, que contará com a presença de 53 chefes de Estado, as delegações vão dar o tom das conversas e dos compromissos políticos que cada país está disposto a cumprir. Para o Brasil, uma das prioridades é reforçar o financiamento das nações desenvolvidas ao combate às mudanças climáticas, por exemplo, com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que será lançado amanhã.

A abertura da Plenária está marcada para as 10h30, quando o petista discursará no evento. A partir daí, líderes das delegações poderão usar o espaço para discursar até o fim do dia, e também na sexta-feira (7).

Serão realizadas, em paralelo, sessões temáticas para tratar sobre o financiamento climático, transição energética e a proteção a florestas e oceanos.

Além disso, Lula vai lançar oficialmente o TFFF durante um almoço com a presença de líderes de países que querem aderir ou contribuir para o fundo. O objetivo do Brasil é juntar cerca de US$ 10 bilhões em investimentos até o final do ano. Um dos chefes de Estados confirmados é o presidente da França, Emmanuel Macron, que chega a Belém amanhã.

Veja a programação para a Cúpula de Líderes da COP30:

Quinta-feira, 6 de novembro

  • 07:00 – 10:00: Chegada dos Líderes à Zona Azul, e recepção pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
  • 10:30 – 17:30: Abertura da Plenária Geral dos Líderes. Ao longo do dia, os chefes de delegação farão uso do púlpito do Salão Plenário para proferir seus discursos formais sobre clima.
  • 13:00 – 14:30: Almoço – Fundo de Florestas Tropicais (TFFF).  Oferecido por Lula a líderes de países florestais tropicais e de países que se comprometem a investir no TFFF. Os líderes serão convidados para a foto de família do Fundo de Florestas Tropicais Para Sempre.
  • 16:00 – 18:00: Sessão temática 1 – Clima e Natureza: Florestas e Oceanos.
  • 18:15 – 18:30: Foto de Família
  • 18:30 – 20:00: Coquetel Amazônico oferecido pelo presidente Lula aos Chefes de Delegação

Sexta-feira, 7 de novembro

  • 08:00 – 10:00: Chegada dos Líderes à Zona Azul
  • 10:00 – 10:30: Foto de Família
  • 10:30 – 18:00: Continuação da Plenária Geral dos Líderes
  • 11:00 – 13:00: Sessão Temática 2 – Transição Energética
  • 16:00 – 18:10: Sessão Temática 3 – 10 anos do Acordo de Paris. Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e Financiamento 

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 05/11/2025 16:09 / atualizado em 05/11/2025 16:13
