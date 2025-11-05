Lula abre Cúpula de líderes da COP30 amanhã (6); veja programação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conduzirá nesta quinta-feira (6/11), em Belém, a Cúpula de Líderes da COP30. O evento dá início as negociações da Conferência Climática nas Nações Unidas, que começa oficialmente na próxima segunda-feira (10).
Durante o debate, que contará com a presença de 53 chefes de Estado, as delegações vão dar o tom das conversas e dos compromissos políticos que cada país está disposto a cumprir. Para o Brasil, uma das prioridades é reforçar o financiamento das nações desenvolvidas ao combate às mudanças climáticas, por exemplo, com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que será lançado amanhã.
A abertura da Plenária está marcada para as 10h30, quando o petista discursará no evento. A partir daí, líderes das delegações poderão usar o espaço para discursar até o fim do dia, e também na sexta-feira (7).
Serão realizadas, em paralelo, sessões temáticas para tratar sobre o financiamento climático, transição energética e a proteção a florestas e oceanos.
Além disso, Lula vai lançar oficialmente o TFFF durante um almoço com a presença de líderes de países que querem aderir ou contribuir para o fundo. O objetivo do Brasil é juntar cerca de US$ 10 bilhões em investimentos até o final do ano. Um dos chefes de Estados confirmados é o presidente da França, Emmanuel Macron, que chega a Belém amanhã.
Veja a programação para a Cúpula de Líderes da COP30:
Quinta-feira, 6 de novembro
- 07:00 – 10:00: Chegada dos Líderes à Zona Azul, e recepção pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
- 10:30 – 17:30: Abertura da Plenária Geral dos Líderes. Ao longo do dia, os chefes de delegação farão uso do púlpito do Salão Plenário para proferir seus discursos formais sobre clima.
- 13:00 – 14:30: Almoço – Fundo de Florestas Tropicais (TFFF). Oferecido por Lula a líderes de países florestais tropicais e de países que se comprometem a investir no TFFF. Os líderes serão convidados para a foto de família do Fundo de Florestas Tropicais Para Sempre.
- 16:00 – 18:00: Sessão temática 1 – Clima e Natureza: Florestas e Oceanos.
- 18:15 – 18:30: Foto de Família
- 18:30 – 20:00: Coquetel Amazônico oferecido pelo presidente Lula aos Chefes de Delegação
Sexta-feira, 7 de novembro
- 08:00 – 10:00: Chegada dos Líderes à Zona Azul
- 10:00 – 10:30: Foto de Família
- 10:30 – 18:00: Continuação da Plenária Geral dos Líderes
- 11:00 – 13:00: Sessão Temática 2 – Transição Energética
- 16:00 – 18:10: Sessão Temática 3 – 10 anos do Acordo de Paris. Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e Financiamento