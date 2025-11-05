Lula abre Cúpula de líderes da COP30 amanhã (6); veja programação

Petista vai discursar durante a abertura da Cúpula da COP30, em Belém. Antes do evento, recepciona os chefes de Estado na chamada Zona Azul, dedicada às delegações - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conduzirá nesta quinta-feira (6/11), em Belém, a Cúpula de Líderes da COP30. O evento dá início as negociações da Conferência Climática nas Nações Unidas, que começa oficialmente na próxima segunda-feira (10).

Durante o debate, que contará com a presença de 53 chefes de Estado, as delegações vão dar o tom das conversas e dos compromissos políticos que cada país está disposto a cumprir. Para o Brasil, uma das prioridades é reforçar o financiamento das nações desenvolvidas ao combate às mudanças climáticas, por exemplo, com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que será lançado amanhã.

A abertura da Plenária está marcada para as 10h30, quando o petista discursará no evento. A partir daí, líderes das delegações poderão usar o espaço para discursar até o fim do dia, e também na sexta-feira (7).

Serão realizadas, em paralelo, sessões temáticas para tratar sobre o financiamento climático, transição energética e a proteção a florestas e oceanos.

Além disso, Lula vai lançar oficialmente o TFFF durante um almoço com a presença de líderes de países que querem aderir ou contribuir para o fundo. O objetivo do Brasil é juntar cerca de US$ 10 bilhões em investimentos até o final do ano. Um dos chefes de Estados confirmados é o presidente da França, Emmanuel Macron, que chega a Belém amanhã.

Veja a programação para a Cúpula de Líderes da COP30:

Quinta-feira, 6 de novembro



07:00 – 10:00: Chegada dos Líderes à Zona Azul, e recepção pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Chegada dos Líderes à Zona Azul, e recepção pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 10:30 – 17:30: Abertura da Plenária Geral dos Líderes. Ao longo do dia, os chefes de delegação farão uso do púlpito do Salão Plenário para proferir seus discursos formais sobre clima.

Abertura da Plenária Geral dos Líderes. Ao longo do dia, os chefes de delegação farão uso do púlpito do Salão Plenário para proferir seus discursos formais sobre clima. 13:00 – 14:30: Almoço – Fundo de Florestas Tropicais (TFFF). Oferecido por Lula a líderes de países florestais tropicais e de países que se comprometem a investir no TFFF. Os líderes serão convidados para a foto de família do Fundo de Florestas Tropicais Para Sempre.

Almoço – Fundo de Florestas Tropicais (TFFF). Oferecido por Lula a líderes de países florestais tropicais e de países que se comprometem a investir no TFFF. Os líderes serão convidados para a foto de família do Fundo de Florestas Tropicais Para Sempre. 16:00 – 18:00: Sessão temática 1 – Clima e Natureza: Florestas e Oceanos.

Sessão temática 1 – Clima e Natureza: Florestas e Oceanos. 18:15 – 18:30: Foto de Família

Foto de Família 18:30 – 20:00: Coquetel Amazônico oferecido pelo presidente Lula aos Chefes de Delegação

Sexta-feira, 7 de novembro



08:00 – 10:00: Chegada dos Líderes à Zona Azul

Chegada dos Líderes à Zona Azul 10:00 – 10:30: Foto de Família

Foto de Família 10:30 – 18:00: Continuação da Plenária Geral dos Líderes

Continuação da Plenária Geral dos Líderes 11:00 – 13:00: Sessão Temática 2 – Transição Energética

Sessão Temática 2 – Transição Energética 16:00 – 18:10: Sessão Temática 3 – 10 anos do Acordo de Paris. Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e Financiamento