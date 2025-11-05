Leonardo DiCaprio faz apelo pela Amazônia antes da COP30

Leonardo DiCaprio alertou que 95% do desmatamento da Amazônia vem da pecuária - (crédito: Valerie Macon/AFP)

Às vésperas da COP30 — marcada entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém (PA) — Leonardo DiCaprio evidenciou a importância ativa dos líderes globais na Cúpula Global do Clima. O ator e ativista ambiental norte-americano destacou que o Brasil abriga 60% da Amazônia — “os pulmões da Terra e um dos sistemas vitais de sustentação da vida no planeta” —, que, nos últimos anos, teve 95% do desmatamento impulsionado pela pecuária.

“Essa destruição alimenta secas e incêndios ilegais, acelerando um ciclo perigoso que afeta todo o planeta e todos os que nele habitam”, afirmou em vídeo publicado no Instagram. “Somente durante a minha vida, já perdemos mais de 400 milhões de acres de florestas e 70% das populações de vida selvagem. Ao longo da história, quando as pessoas destroem a natureza, as civilizações entram em colapso.”

Leonardo apontou os povos indígenas como comunidades que perduram devido ao equilíbrio com a natureza. “Eles nos mostram que precisamos mudar de uma relação de extração com a natureza para uma relação de proteção e restauração”, argumentou.

Junto da ONG ambientalista Re:wild, o ator participa do Desafio de Proteção do Nosso Planeta, destinando US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões) para o esforço do Grupo de Financiadores de Titulação de Terras Florestais. Segundo Leonardo, o intuito é ajudar os povos indígenas e as comunidades locais a protegerem suas terras ancestrais

Desde 2021, o grupo mobilizou US$ 1,7 bilhões em apoio aos povos originários — e Leo anunciou que o compromisso será renovado durante os próximos cinco anos. “Os líderes reunidos no Brasil neste momento têm uma oportunidade sem precedentes de apoiar os guardiões mais eficazes da natureza, por meio de políticas e financiamentos”, justificou.

“Devemos aprender com nossos parceiros indígenas que a natureza é nossa solução mais poderosa para a crise que ameaça o clima, a biodiversidade e o bem-estar humano. Peço aos líderes mundiais que se unam e enfrentem este momento com coragem, ambição e ações ousadas. Afinal, o nosso futuro depende disso”, completou Leo.

Antes da abertura oficial da COP30, o Brasil sediará o Earthshot Prize, premiação internacional voltada a reconhecer soluções inovadoras para enfrentar a crise climática. Conhecido como o “Oscar da Sustentabilidade”, o evento acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e terá como anfitrião o príncipe William. Entre os nomes já confirmados estão Shawn Mendes, Anitta, Kylie Minogue, Gilberto Gil e Seu Jorge.