Reunião da Celac vai se solidarizar à Venezuela, antecipa Mauro Vieira

Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos também deve ter a presença de líderes da União Europeia, anunciou chanceler brasileiro - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Após confirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da reunião Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), na Colômbia, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, indicou, nesta quarta-feira (5/11), que o encontro de 33 países da América Latina e Caribe reforçará solidariedade regional à Venezuela.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta e é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse e é a posição da nossa política externa de que a América Latina e sobretudo a América do Sul onde nós estamos é uma região de paz e cooperação", afirmou o chanceler brasileiro, em conversa com jornalistas, em Belém.

O encontro na Colômbia ocorrerá em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ataques às bases militares venezuelanas.

Reunião da Celac choca com datas da COP

Mauro Vieira participa, na capital paraense, dos eventos preparativos para a realização da COP30, prevista para iniciar na próxima segunda-feira (10), dia do último encontro da Celac, que está previsto para iniciar os trabalhos no domingo (9).

Questionado sobre se o fato de Lula participar da Celac provocaria um choque na agenda da COP, o chanceler confirmou a presença do presidente brasileiro no primeiro dia da Cúpula do Clima, em Belém.

"Ele estará aqui (em Belém, para o dia da abertura da COP 30). Vai (para a Colômbia) no dia 8 (sábado) e volta no dia 9 (domingo). No dia 10 será a abertura da COP", garantiu.

Participação da União Europeia

Além da participação do Brasil e de países sulamenticanos e caribenhos, a reunião da Celac deve contar com a participação de líderes da União Europeia. Segundo Mauro Vieira, a iniciativa de prestar solidariedade à Venezuela também deve ser discutida com a União Euroepia.

Leia também: Lula destaca em Belém que COP30 será marco para o mundo enxergar a Amazônia

"Pode ser que haja mudanças daqui até lá, mas haverá (na reunião da Celac) chefes de Estado da América Latina e chefes de Estado da União Europeia", anunciou.

O tema da participação do bloco europeu na reunião da Celac será discutido entre o presidente Lula e a líder da Comissão Europeia Ursula Vander Leyer, por volta das 17h desta quarta-feira, durante encontro previsto para ocorrer em Belém.