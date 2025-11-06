InícioPolítica
Gleisi critica manutenção da Selic em 15%: "Descasada da realidade"

Nas redes sociais, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) voltou a alfinetar o Banco Central e a decisão do Copom, ontem (5/11), pela manutenção dos juros

"Nenhuma economia do mundo pode conviver com um juros reais de 10%. Nada justifica uma decisão tão descasada da realidade", disse Gleisi - (crédito: Platobr Politica)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, criticou nesta quinta-feira (6/11) a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, de manter a taxa básica de juros (Selic) no patamar de 15% ao ano, maior patamar desde julho de 2006.

Segundo Gleisi, a decisão é "descasada da realidade" e "prejudicial ao Brasil", com impacto nos investimentos, acesso a crédito, geração de empregos e ao equilíbrio das contas públicas.

"A decisão do Copom de manter pela terceira de vez a taxa Selic em 15% é prejudicial aos investimentos produtivos, ao acesso ao crédito, à geração de empregos e ao equilíbrio das contas públicas. É prejudicial ao Brasil", escreveu a ministra em suas redes sociais.

"Nenhuma economia do mundo pode conviver com um juros reais de 10%. Nada justifica uma decisão tão descasada da realidade, dos indicadores econômicos, das necessidades do país", acrescentou.

Integrantes do governo, como Gleisi e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltaram a fazer críticas ao Banco Central pela manutenção dos juros alto.

O atual presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, foi indiciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, mostrou-se conservador em sua gestão e mantém a política monetária dura adotada desde a gestão de Roberto Campos Neto.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 06/11/2025 11:36 / atualizado em 06/11/2025 11:39
