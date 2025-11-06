Lula discursa na abertura da Cúpula de Líderes da COP30; assista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa nesta quinta-feira (6/11) durante a abertura da Cúpula de Líderes da COP30, evento que reúne chefes de Estado e líderes das delegações que participarão das negociações oficiais da Conferência, realizada em Belém, no Pará.
O evento contará com uma Plenária onde, ao longo do dia, e até amanhã (7/11), os líderes poderão discursar. Além disso, haverá outras sessões temáticas paralelas, tratando de temas como a proteção a oceanos e florestas, e o financiamento climático.
Assista ao discurso do presidente Lula:
Dentre os chefes que já chegaram na Zona Azul, onde ocorre a Cúpula, estão os presidentes da Síria, Ahmed al-Sharaa; do Suriname, Jennifer Simons; e da Finlândia, Alexander Stubb. Participam também o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.