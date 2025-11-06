Vice da CPMI do INSS diz ter sido ameaçado para interromper investigações e pede escolta

"Falo como pai, filho e marido. Porque, antes de ser deputado, sou um homem com uma família que merece viver em paz. E é por eles que sigo firme", escreveu parlamentar ao pedir escolta - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA), afirmou que foi ameaçado para interromper as investigações conduzidas pelo colegiado. O parlamentar registrou boletim de ocorrência na Polícia Legislativa Federal contra o deputado estadual e correligionário Edson Araújo (PSB-MA).

Segundo Duarte, as ameaças ocorreram por meio de mensagens enviadas por Araújo, que também é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), uma das entidades investigadas pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. A ação apura irregularidades em descontos indevidos de benefícios do INSS entre 2019 e 2024.

“Quando assumi a vice-presidência da CPMI do INSS, sabia que não seria fácil enfrentar criminosos poderosos e de colarinho branco que roubam de pessoas em situação de vulnerabilidade. Nas últimas horas, fui ameaçado e constrangido a interromper as investigações. Já registrei a ocorrência na Polícia Legislativa Federal e estou requerendo proteção imediata para minha família”, escreveu o deputado em publicação no X (antigo Twitter).

De acordo com o boletim de ocorrência, Edson Araújo teria enviado uma mensagem com “ameaça de morte” ao parlamentar federal. Duarte relatou ter visualizado o conteúdo nas dependências da Câmara dos Deputados, o que faz com que o caso fique sob a jurisdição da Polícia Legislativa Federal.

Durante a sessão da CPMI nesta quinta-feira (6/11), Duarte leu o conteúdo das mensagens trocadas com o colega de partido. Segundo ele, em um dos trechos, Araújo afirmou que os dois “ainda iriam se encontrar”. Ao questionar se aquilo seria uma ameaça, afirmou ter recebido a confirmação do próprio deputado estadual, que teria dito: “Você vai saber”.

O parlamentar pediu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que autorize escolta e proteção à sua família. “Falo como pai, filho e marido. Porque, antes de ser deputado, sou um homem com uma família que merece viver em paz. E é por eles que sigo firme”, escreveu Duarte Jr. nas redes sociais.