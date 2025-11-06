"Espero que a COP30 contribua para empurrar o céu para cima", diz Lula

"Existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu, para que ele não caia sobre a Terra. Essa perspectiva dá a medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente diante dos mais vulneráveis", discursou o presidente - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (6/11) esperar que a COP30 contribua para "empurrar o céu para cima", citando a crença dos indígenas ianomâmis de que os povos indígenas têm a responsabilidade de segurar o céu, e que sua queda representaria a destruição do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O petista discursou hoje durante a abertura da Cúpula de Líderes da COP30, realizada em Belém. Ele foi o primeiro chefe de Estado a falar. O evento, que vai até amanhã (7), inicia as negociações oficiais entre das delegações antes do início da Conferência, na segunda (10).

"Entre os povos indígenas Yanomami, que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu, para que ele não caia sobre a Terra. Essa perspectiva dá a medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente diante dos mais vulneráveis. Mas também reconhece que o poder de expandir horizontes está em nossas mãos", afirmou Lula em sua fala.

"Temos que abraçar um novo modelo de desenvolvimento mais justo, resiliente e de baixo carbono. Espero que esta Cúpula contribua para empurrar o céu para cima e ampliar nossa visão para além do que enxergamos hoje", acrescentou.

A Queda do Céu

O chefe do Executivo fez referência em sua fala aos indígenas ianomâmis, que vivem na Amazônia. A crença ganhou popularidade com o livro A Queda do Céu, publicado em 2010, escrito pelo etnólogo Bruce Albert, com base no relato autobiográfico do líder ianomâmi Davi Kopenawa. Segundo os ianomâmis, se os povos indígenas foram mortos, o céu cairá e trará consigo a destruição do mundo.

A comunidade indígena também sofreu com uma grave crise humanitária entre 2022 e 2023, com casos de fome e doenças, e ainda sofre as consequências do garimpo ilegal na região, apesar das ações do governo federal, desde 2023, para combater os garimpeiros e atender os indígenas.