Lula deseja feliz aniversário a Alckmin: "Muita dedicação e competência"

Tradicionalmente, Lula passa o comando da Presidência da República a Geraldo Alckmin logo antes de embarcar para viagens internacionais, como a que fará neste domingo à Colômbia - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta sexta-feira (7/11) o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, pelo seu aniversário de 73 anos.

Em postagem das redes sociais, o petista afirmou que Alckmin "tem trabalhado com muita dedicação e competência". "Companheiro Geraldo, parabéns pelo seu dia. É um grande orgulho tê-lo como parceiro nesta caminhada por um Brasil mais justo e sustentável. Um forte abraço", acrescentou.

Alckmin é responsável, por exemplo, por assumir a Presidência quando Lula faz viagens internacionais, como o fará neste domingo (9), quando o petista viaja para a Colômbia para participar da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia.

Ele também é um dos principais articuladores com o governo dos Estados Unidos na questão das tarifas sobre produtos brasileiros, que o governo federal busca reduzir.