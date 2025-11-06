Alckmin critica Selic em 15% e diz esperar queda no juros ano que vem

Vice-presidente manifestou, porém, otimismo com um possível início de queda na Selic a partir da próxima reunião do Copom, em dezembro - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O vice-presidente Geraldo Alckmin, titular da pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), criticou, nesta quinta-feira (6/11), a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) em manter a taxa básica de juros em 15%.

Para ele, a taxa de juros continua "muito elevada" e isso prejudica o desempenho da produção industrial brasileira.

"O grande problema são os juros, a taxa muito elevada retrai a atividade econômica especialmente (produção) de bens duráveis e de custo mais alto", disse Alckmin, em conversa com jornalistas, após a inauguração de uma fábrica da cervejaria Heineken, em Passos (MG).



Apesar das críticas à manutenção da atual taxa básica de juros, o vice-presidente manifestou otimismo com um possível início de queda na Selic a partir da próxima reunião do Copom, prevista para os dias 9 e 10 de dezembro.