InícioPolítica
AMÉRICA DO SUL

Alckmin vai representar Brasil na posse de novo presidente da Bolívia

Vice-presidente faz bate-volta a La Paz no próximo sábado (8/11), data da posse de Rodrigo Paz, eleito presidente em outubro

Geraldo Alckmin representará o presidente Lula, que no sábado viaja à Colômbia, onde participará da reunião da Celac - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil )
Geraldo Alckmin representará o presidente Lula, que no sábado viaja à Colômbia, onde participará da reunião da Celac - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil )

O vice-presidente Geraldo Alckmin representará o Brasil na posse do novo chefe do Executivo da Bolívia, Rodrigo Paz, eleito em outubro passado. A previsão é que Alckmin parta para La Paz no sábado (8/11), participe da cerimônia do novo presidente boliviano, e retorne a Brasília no mesmo dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ele representará o Brasil na posse de Rodrigo Paz, na Bolívia, em substituição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no sábado viaja à Colômbia, onde participará da reunião da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac)

Brasil corrobora relação bilateral com a Bolívia

Após Rodrigo Paz ter sido eleito presidente da Bolívia, em outubro, Lula o parabenizou pelas redes sociais e por meio de carta enviada a La Paz. O líder petista destacou que os dois países compartilham extensa faixa de fronteira, e que a boa relação com a Bolívia é prioridade para os próximos anos.

“O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo. A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e solidária”, escreveu o chefe do Executivo à época.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 06/11/2025 15:18 / atualizado em 06/11/2025 15:21
SIGA
x