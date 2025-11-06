Alckmin vai representar Brasil na posse de novo presidente da Bolívia

Geraldo Alckmin representará o presidente Lula, que no sábado viaja à Colômbia, onde participará da reunião da Celac - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil )

O vice-presidente Geraldo Alckmin representará o Brasil na posse do novo chefe do Executivo da Bolívia, Rodrigo Paz, eleito em outubro passado. A previsão é que Alckmin parta para La Paz no sábado (8/11), participe da cerimônia do novo presidente boliviano, e retorne a Brasília no mesmo dia.

Ele representará o Brasil na posse de Rodrigo Paz, na Bolívia, em substituição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no sábado viaja à Colômbia, onde participará da reunião da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Brasil corrobora relação bilateral com a Bolívia

Após Rodrigo Paz ter sido eleito presidente da Bolívia, em outubro, Lula o parabenizou pelas redes sociais e por meio de carta enviada a La Paz. O líder petista destacou que os dois países compartilham extensa faixa de fronteira, e que a boa relação com a Bolívia é prioridade para os próximos anos.

“O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo. A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e solidária”, escreveu o chefe do Executivo à época.

