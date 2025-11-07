Lula reúne líderes para "foto de família" da Cúpula de Líderes da COP30

Foto reúne chefes de Estado e líderes internacionais que participam da Cúpula de Líderes da COP30, em Belém - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu nesta sexta-feira (7/11) os chefes de Estado e líderes estrangeiros que participam da Cúpula de Líderes da COP30 para a tradicional "foto de família" realizada em eventos internacionais.

A fotografia marca o início do último dia da Cúpula, realizada em Belém, no Pará. Durante o dia, o petista dará continuidade à Plenária dos líderes, em participará de sessões temáticas sobre a transição energética e o cumprimento das metas do Acordo de Paris.

Dentre os participantes registrados na foto estão o presidente do Chile, Gabriel Boric; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; a ex-presidente da República e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff; o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres; e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Lula fará ainda novas reuniões bilaterais no dia de hoje. Os encontros registrados na agenda oficial são com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, e com o presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo.

Esta sexta-feira marca o último dia da Cúpula de Líderes da COP30, que antecede o início oficial da Conferência do Clima, na segunda-feira (10). A partir de então, as delegações internacionais iniciam as negociações climáticas, e vão publicar um documento conjunto com compromissos a serem cumpridos. O evento ocorre até o dia 21 de novembro.

Confira o momento da fotografia: