COP30: Noruega anuncia aporte de US$ 3 bilhões para fundo das florestas

O compromisso foi firmado pelo primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, durante a Cúpula de Líderes da COP30, em Belém - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O governo da Noruega anunciou nesta quinta-feira (6/11) que vai investir US$ 3 bilhões para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, em inglês), lançado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O valor será pago ao longo dos próximos 10 anos.

O compromisso foi firmado pelo primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, durante a Cúpula de Líderes da COP30, em Belém. Ele participou de almoço oferecido por Lula como forma de angariar recursos para o fundo.

É o maior aporte feito ao fundo até o momento. Brasil e Indonésia anunciaram investimentos de US$ 1 bilhão cada. Já Portugal divulgou hoje um pagamento equivalente a US$ 1,16 milhão, consideravelmente menor.

O objetivo do fundo é que os rendimentos sejam usados para financiar medidas de preservação às florestas tropicais em países menos desenvolvidos. Cerca de 20% do valor será destinado diretamente a comunidades indígenas e povos originários.

"A meta é que cada país possa receber até US$ 4 por hectare preservado. Parece modesto, mas estamos falando de 1,1 bilhão de hectares de florestas tropicais distribuídos entre 73 países em desenvolvimento", declarou o presidente Lula durante o lançamento. A preservação da mata será monitorada via satélite.