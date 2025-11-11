Eliziane Gama: "Gestão feminina é tema crucial para esta e para as próximas gerações"

Eliziane Gama: "Mulheres ganham, em média, 25% menos do que os homens, e só haverá igualdade se houver um olhar para todas elas" - (crédito: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press)

A diretora de Gestão de Pessoas do Banco de Brasília (BRB), Cristiane Lima Bukowitz, e a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) participaram, nesta terça-feira (11/11), do 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense, que aconteceu no Brasília Palace Hotel. O primeiro painel do evento discutiu o impacto e os diferenciais da liderança feminina nos setores público e privado.

A senadora Eliziane enfatizou que a discussão sobre o papel da mulher na liderança é “crucial para esta e para as próximas gerações”. Ela lembrou que o desafio central do país ainda é a igualdade social e destacou que as mulheres ganham, em média, 25% menos do que os homens, e só haverá igualdade se houver um olhar para todas elas.



Segundo a parlamentar, mesmo em setores com equilíbrio na entrada de profissionais, como o Judiciário, as mulheres ainda enfrentam barreiras no topo da carreira. “Na magistratura, a igualdade é quase plena nos concursos, mas nos órgãos de cúpula chegamos a apenas 15% de mulheres nos cargos de maior liderança. Isso é muito grave”, afirmou.

A senadora também destacou o impacto da presença feminina no setor privado. “Quando colocamos a mulher no cargo estratégico de liderança, o resultado é diferencial, é pleno, é para todos, porque o olhar não é seletivo”, apontou.

Eliziane defendeu a manutenção das cotas de gênero como instrumento de transformação. “A cota é fundamental, porque, se não tivermos essa ação coercitiva, nunca vamos chegar a igualdade e a isonomia que tanto buscamos”, concluiu.



"Olhar diferenciado"

Cristiane Lima, por sua vez, destacou que “o olhar diferenciado da mulher é que traz essa busca diferente em relação ao posicionamento e à gestão da equipe sobre diferentes ideias”. Para ela, a vivência feminina, marcada por desafios como a maternidade, o estudo e o equilíbrio de agendas, fortalece as mulheres e molda uma liderança com um “olhar amoroso sobre as coisas”.

Para Cristiane Lima, a gestão feminina gera empregos, renda e equipes fortalecidas (foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press)

Segundo a diretora do BRB, “um grande valor feminino é a possibilidade de manter o amor vivo, pelo outro, pelo trabalho, pelas conquistas e pela gestão compartilhada”. No Banco, ela afirma que essa perspectiva tem sido traduzida em políticas concretas. “Nós implantamos desde 2019 um programa de liderança feminina, justamente percebendo que no nosso ambiente a mulher foi perdendo espaços, já que o segmento financeiro é muito masculino”, disse.

“Queremos dar o nosso exemplo e a nossa contribuição, mostrando que é possível liderar sem perder o tom, a docilidade e o respeito com o outro”, disse. Para Cristiane, a gestão feminina gera empregos, renda e equipes fortalecidas e deve servir de inspiração em outros ambientes.

Cristiane explicou que o programa tem promovido capacitação e fortalecimento da autoconfiança entre as funcionárias. “No início, a gente chega com muita insegurança, sem entender bem o nosso espaço. A medida que o treinamento acontece, a gente começa a mostrar a capacidade viva dentro de cada uma”, afirmou. Ela observou que, com o avanço das formações, as mulheres passam a se organizar, estudar e administrar suas emoções e acabam por conquistar mais espaços de fala e poder.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

