COP30: grupo de parlamentares lança manifesto de combate às mudanças climáticas

Um grupo de parlamentares latino-americanos lançou, nesta quinta-feira (13/11), na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), em Belém, um manifesto em defesa de bandeiras necessárias ao combate às mudanças climáticas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Intitulada “Chamado Global por um Futuro Climático Mais Justo”, a carta enfatiza a defesa de bandeiras como as buscas pelo desenvolvimento sustentável, água potável como direito humano, além do cumprimento integral do Acordo de Paris.
O manifesto, assinado por nomes como o deputados federais Túlio Gadelha (Rede-PE), Célia Xakriabá (PSol-MG) e Lídice Da Mata (PSB-BA), também elenca como prioridades as buscas pela transição energética, a necessidade de haver marcos regulatórios à exploração de minerais críticos — como lítio, níquel e nióbio — e de terras raras.
A declaração de parlamentares latino-americanos, também endossada pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), ainda destaca como necessárias aos países da América do Sul e Caribe políticas de saneamento básico, o incentivo à agricultura sustentável e o acesso universal a água potável.
Confira nomes de todos os parlamentares que assinaram o documento:
- Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza — Brasil
- Célia Xakriabá — Brasil
- Túlio Gadêlha — Brasil
- Elvino Bohn Gass — Brasil
- Carolina Viggiano Austria — México
- Ricardo Lagos Weber — Chile
- Rolando González Patricio — Cuba
- Carlos Felipe García Molina — Costa Rica
- Maria Teresa Leitão de Melo (Teresa Leitão) — Brasil
- Maria Teresa Leitão de Melo (segunda resposta) — Brasil
- David Sergio Sandoval Plaza — Chile
- Fernando Mineiro — Brasil
- Alfonso de Urresti Longton — Chile
- Elianne Castro Pisciottano — Uruguai
- Dandara Tonantzin Silva Castro — Brasil
- Margot Palacios Huamán — Peru
- Juan Carlos Losada Vargas — Colômbia
- Sylvia Ibarguren Gauthier — Uruguai
- Yenica Sugein Acosta Infante — Colômbia
- Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza (segunda resposta) — Brasil
- Nilto Ignacio Tatto — Brasil
- Leila Gomes de Barros Rêgo — Brasil
- Fabiano Contarato — Brasil
- Jaques Wagner — Brasil
- Cecilia Nicolini — Argentina
- Juan Ignacio Latorre Riveros — Chile
- Maximiliano Ferraro — Argentina
- Magally Santisteban Suclupe — Peru
- Leslye Bojorges León — Costa Rica
- Juan Jose Olaizola — Uruguai
- Estela Agripina Pereyra Cardozo — Uruguai
- Edith Elizabeth Terenzi — Argentina
- Cecilia Isabel Requena Zarate — Bolívia
- Benito Wheatley — Ilhas Virgens Britânicas
- María Verónica Iñiguez Gallardo — Equador
- Guilherme Cortez — Brasil
- Samuel Andrés Pérez Álvarez — Guatemala
- Roberto Zúñiga — Panamá
- Raone Cassin Maia Ferreira — Brasil
- Duda Salabert Rosa — Brasil
- Martin Maquieyra — Argentina
- Ruth Luque Ibarra — Peru
- Rosa Cecilia Baltazar Yucailla — Equador
- Herbert Santo de Lima — Brasil
- Lídice da Mata e Souza — Brasil
- Franklin Schmalz da Rosa — Brasil
- Luciene Cavalcante da Silva — Brasil
- Breno Viana de Mendonça — Brasil
- Franklin Schmalz da Rosa (segunda resposta) — Brasil
- Benedita Souza da Silva Sampaio — Brasil