Lula condecora Janja, ministros e personalidades com mérito da educação

Evento também marca os 95 anos do Ministério da Educação. Presidente anuncia a inauguração de mais universidades ainda este ano — entre elas, as voltadas para os indígenas e para os quilombolas

Lula ainda destacou ser o presidente que, segundo ele, mais investiu em educação e na criação de universidades - (crédito: Reprodução/Youtube CanalGov)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou, na tarde desta sexta-feira (14/11), a primeira-dama Janja com a medalha de Ordem Nacional Mérito Educativo. Além dela, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e o presidente da Câmara Federal, Hugo Motta (Republicanos), foram reconhecidos por, na avaliação do governo, ações em prol do desenvolvimento da educação.

Realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, o evento em que Lula condecorou políticos e personalidades — como o influenciador digital Gil da Vigor — também marcou os 95 anos do Ministério da Educação (MEC). Ao todo, foram 262 nomes homenageados nos graus de grã-cruz, de grande oficial, de comendador e de cavaleiro.

Ao discursar, Lula enalteceu o ministro da Educação, Camilo Santana, e anunciou que o governo vai inaugurar novas universidades neste ano. "Vamos criar uma universidade de esporte, a universidade indígena e, possivelmente, para quilombolas", garantiu.

Lula destacou ser o presidente que mais investiu em educação e na criação de universidades. "Sou o único presidente que não teve acesso universidade, mas tenho orgulho de ser presidente que mais fez universidades, institutos federais e investimentos na educação", afirmou. 

Ao lado do presidente da República estavam, além de Camilo Santana e Gil do Vigor, o imortal  da Academia Brasileiria de Letras Ailton Krenak, Rodrigo Mendes (ativista da educação inclusiva), Fernando Morais (escritor), Nina Abramo Corrêa (neta de Zilah Wendel Abramo, cientista social eu uma das fundadoras do PT), Joana Maria de Oliveira Santos (filha de Nego Bispo, escritor, líder quilombola e ativista), Mikhail Cancellier (parente de Luis Carlos Cancellier, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina) e Fernanda Moraes Barros (filha de Elisabeth Tenreiro, professora).

Por Francisco Artur de Lima
postado em 14/11/2025 17:52 / atualizado em 14/11/2025 18:12
