Lula exonera três ministros por emendas para Orçamento de 2026

Parlamentares têm até hoje (13/11) para apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou nesta quinta-feira (13/11) três ministros de Estado para a apresentação de emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

Foram exonerados os ministros do Turismo, Celso Sabino, da Agricultura, Carlos Fávaro, e dos Esportes, André Fufuca. Eles devem reassumir as pastas amanhã (14).

Os três titulares são parlamentares. Sabino e Fufuca são deputados federais, e Fávaro é senador. É comum que o presidente exonere ministros para votações importantes no Congresso e outros compromissos parlamentares, como a apresentação das emendas ao Orçamento.

Sabino, do União Brasil, e Fufuca, do PP, estão com a permanência incerta em seus ministérios, já que as legendas anunciaram o desembarque do governo e ameaçaram a expulsão dos titulares caso não se demitissem. Ambos, porém, decidiram ficar.