Ex-ministro Silvio Almeia é indiciado por importunação sexual e assédio

Em setembro de 2024, Silvio Almeida foi demitido da pasta dos Direitos Humanos após denúncias de assédio e importunação recebidas pela ONG Me Too Brasil se tornarem públicas - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, foi indiciado, nesta sexta-feira (14/11), pela Polícia Federal em inquérito que investiga denúncias de assédio e importunação sexual.

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF) André Mendonça é o relator do caso e determinou o encaminhamento à Procuradoria Geral da República (PGR) para a análise. Agora, cabe ao procurador-geral, Paulo Gonet, decidir se o ex-ministro será denunciado ou se o caso será arquivado.

Em setembro de 2024, Silvio Almeida foi demitido da pasta dos Direitos Humanos após denúncias de assédio e importunação recebidas pela ONG Me Too Brasil se tornarem públicas.

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, foi uma das mulheres que denunciaram Silvio. Segundo ela, as importunações tiveram início em 2023. Depois de Anielle, outras mulheres acusaram publicamente o ex-ministro.