Caiado defende equiparação do narcotráfico ao narcoterrorismo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), afirmou, nesta terça-feira (18/11), que, apesar de não ter lido o mais recente relatório do PL Antifacção, é a favor da aprovação imediata do texto, pela necessidade urgente de se combater o crime organizado.

Caiado também veio a Brasília participar da reunião de líderes na Câmara dos Deputados, onde o relator do Projeto de Lei Antifacção, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), está apresentando as últimas alterações. O governador ressaltou que continua defendendo a equiparação do narcotráfico ao narcoterrorismo.

“Neste momento, o importante é que a gente tenha a aprovação da equiparação de terrorismo com as facções do narcotráfico. Um exemplo é a Amazônia brasileira, que está toda tomada pelo narcotráfico. Ela é responsável, hoje, por 40% da entrada de cocaína na Europa e também em parte dos Estados Unidos”, afirmou.

Ele disse, ainda, que, apesar da competência, a Polícia Federal (PF) não possui um aparato humano para combater o crime organizado. “A Polícia Federal, com toda a capacidade e a eficiência dela, não tem um número capaz de combater nos mais variados locais em que não temos a soberania brasileira, hoje ocupados pelas facções”, frisou.

O governador reafirmou que a “coluna vertebral” do projeto não deve ser alterada. Assim, segundo ele, o Estado passa a contar com o apoio das Forças Armadas para combater o crime organizado. “Nós teremos toda a inclusão das Forças Armadas no processo de combate ao narcotráfico. O combate ganha outra musculatura, uma outra capacidade de poder liberar o Brasil e recuperar essas áreas sequestradas pelo narcoterrorismo”, finalizou Caiado.