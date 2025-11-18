Crianças endividadas: CPMI aponta fraudes em consignados infantis

Ano passado, 694.542 menores foram vinculados a contratos de consignado. Em 2025, já são mais de 450 mil casos - (crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O senador Izalci Lucas (PL-DF) revelou durante a sessão da CPMI do INSS desta terça-feira (18/11) que milhares de crianças, algumas ainda de colo, aparecem registradas como titulares de empréstimos consignados. O parlamentar afirmou que a prática vem se repetindo há anos e que, apesar de ter levado o alerta a diversos ministros, nenhuma medida efetiva foi tomada.



De acordo com Izalci, o cenário é alarmante. No ano passado, 694.542 menores foram vinculados a contratos de consignado. Em 2025, já são mais de 450 mil casos, incluindo bebês com poucos meses de vida inscritos como responsáveis por dívidas de longo prazo. Ele citou a história de Clara, menina de 7 anos de Contagem, que aparece associada a um débito de R$ 38 mil, parcelado em 84 vezes.

Para o senador, não há justificativa que explique tamanha distorção. “É totalmente inaceitável que uma criança tenha um empréstimo desse porte vinculado ao seu nome, ainda mais quando muitas delas foram abandonadas ou sequer têm condições de entender o que está sendo feito”, criticou.

Izalci defendeu ainda que a CPMI trate o tema como prioridade. A ideia é votar requerimentos específicos sobre os consignados já na próxima reunião de líderes, de modo a acelerar a coleta de dados e avançar nas investigações antes mesmo do recesso parlamentar.