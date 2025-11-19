Lula confirma ida a encontro do G20, na África do Sul

Por telefone, Lula conversou, na segunda-feira (17/11), com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, sobre a Cúpula do G20 - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcará, nesta quinta-feira (20/11), para Joanesburgo, África do Sul, para participar da reunião do G20 — grupo de países com melhores economias do mundo. A conferência será realizada entre sábado (22) e domingo (23).

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, além de participar de paineis organizados pela cúpula, a agenda do líder brasileiro contará com reuniões para discutir temas bilaterais com o presidente da Índia, Narendra Modi, e com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

A programação do encontro do G20 prevê, no sábado, debates sobre desenvolvimento econômico, comércio internacional, mudança de clima, transição energética e de redução de riscos de desastres ambientais. Já no domingo, a conferência do G20 tratará de temas como minerais críticos.

Em comunicado à imprensa, hoje (19), o embaixador Philip Fox-Drummond Gough, secretário de assuntos econômicos e financeiros do Itamaraty, afirmou que as discussões sobre minerais críticos são vistas como prioritárias para a África do Sul, atual presidente do G20, e para o Brasil. Segundo ele, o G20 prepara um comunicado para estabelecer um marco sobre minerais críticos.

“Será a primeira vez que o G20 se manifesta sobre minerais críticos e principalmente com o apoio de países em desenvolvimento como o Brasil”, disse Philip. Além desse marco, o G20 deve contar com pronunciamentos sobre sustentabilidade da dívida pública e a aprovação de “princípios voltados à facilitação e fomentos de investimentos na redução de risco de desastres”.

O encontro do G20 vai ocorrer sem a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele decidiu boicotar o evento, em “protesto” ao que chamou de “racismo” contra brancos na África do Sul.

Por telefone, o líder petista conversou, na segunda-feira (17), com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, sobre a Cúpula do G20. O telefonema durou cerca de 40 minutos, segundo informações do Planalto.

Na ligação, Lula reiterou o apoio das iniciativas lançadas pela África do Sul à frente do G20, como o Grupo de Especialistas em Desigualdade, presidido pelo economista vencedor do Prêmio Nobel, Joseph Stiglitz.

Também posicionou o Brasil como apoiador da criação de um Painel Internacional sobre Desigualdade. E saudou a continuidade da Cúpula Social do G20, criada pelo Brasil no ano passado, e a iniciativa sul-africana sobre segurança alimentar e preço dos alimentos.

Ida a Moçambique

Após a agenda no G20, o presidente Lula partirá para Maputo, capital de Moçambique, na noite de domingo. Essa viagem, segundo o Itamaraty, será para uma visita ao presidente de Moçambique, Daniel Chapo, prevista para segunda-feira (24).

Segundo Carlos Duarte, secretário de África e Oriente Médio, a ida do líder brasileiro para Moçambique é motivada pelo interesse em fortalecer relações bilaterais com países africanos.

“A ida para Moçambique coincide também com os 50 anos da independência do país e do reconhecimento brasileiro”, disse. Ele acrescentou que Brasil e Moçambique possuem relação profunda, “país que tem identidade com o Brasil”.