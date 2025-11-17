Lula liga para presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e debate G20

Na ligação, Lula elogiou a continuidade da Cúpula Social do G20, criada pelo Brasil no ano passado - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta segunda-feira (17/11) para o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Os dois conversaram principalmente sobre a Cúpula do G20, que será realizada em Joanesburgo na semana que vem. O telefonema durou cerca de 40 minutos.

Segundo o Planalto, o líder petista reiterou o apoio das iniciativas lançadas pela África do Sul à frente do G20, como o Grupo de Especialistas em Desigualdade, presidido pelo economista vencedor do Prêmio Nobel, Joseph Stiglitz.

Lula declarou ainda o apoio do Brasil à criação de um Painel Internacional sobre Desigualdade. Saudou também a continuidade da Cúpula Social do G20, criada pelo Brasil no ano passado, e a iniciativa sul-africana sobre segurança alimentar e preço dos alimentos.

O chefe do Executivo brasileiro vai participar da Cúpula do G20, que será realizada em Joanesburgo nos dias 22 e 23 de novembro, na próxima semana. Durante o evento, Ramaphosa e Lula farão uma reunião bilateral. Logo depois, o petista fará uma visita a Moçambique.