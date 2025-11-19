PF apreende avião de R$ 200 milhões que seria usado na fuga de Daniel Vorcaro

A Polícia Federal apreendeu uma aeronave avaliada em R$ 200 milhões que seria usada pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para fugir do país. O empresário foi preso na segunda-feira (17/11), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, tentando embarcar com destino a Malta. Na operação Compliance Zero, foram detidos também carros de alto padrão, obras de arte, relógios e joias, além de mais de R$ 1,6 milhão em espécie.

A aeronave de luxo possui até uma cama para os passageiros e é capaz de realizar longas viagens. Vorcaro foi alvo de uma operação que mira a venda de títulos de crédito falsos. A defesa nega a fuga para a Europa e afirma que o destino final da viagem era Dubai.

Com a apreensão, o avião está sob custódia da Justiça e ficará à disposição do processo que apura a existência de um esquema de emissão de títulos de crédito falsos por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a fraude envolvendo o Banco Master pode superar R$ 12 bilhões. O inquérito aponta que a instituição emitia Certificado de Depósito Bancários (CDBs), com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. No entanto, esse retorno não ocorria.

A prisão de Vorcaro aconteceu horas após anúncio da venda instituição ao grupo Fictor. Ele foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. O sócio dele, Augusto Lima, também foi preso.