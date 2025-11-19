Bancos e corretoras notificam clientes sobre FGC após liquidação do Master

Nubank: fintech enviou uma notificação personalizada informando quanto cada cliente possui em aplicações atreladas ao Master - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

Bancos e corretoras de investimento começaram a enviar comunicados aos clientes que possuem investimentos ligados ao Banco Master, após a decisão do Banco Central de colocar a instituição em liquidação extrajudicial. Com a medida, entrou em ação o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), responsável por indenizar os credores dentro do limite de cobertura.

De acordo com dados repassados pelo próprio Fundo, o Master tem uma base estimada de 1,6 milhão de clientes com produtos elegíveis à garantia, totalizando cerca de R$ 41 bilhões em depósitos e títulos. O volume dá dimensão do desafio operacional que o FGC terá pela frente.



Entre as instituições que já começaram a orientar seus usuários está o Nubank. A fintech enviou uma notificação personalizada informando quanto cada cliente possui em aplicações atreladas ao Master e reforçando que o FGC cobre valores de até R$ 250 mil por CPF.

A mensagem também detalha, em linguagem simples, o caminho para pedir o ressarcimento, do download do aplicativo à conclusão da solicitação, além de explicar quais produtos entram na proteção, como CDBs, RDBs, LCIs, LCAs e saldos mantidos em conta.

Corretoras também passaram a fazer alertas semelhantes. A XP, por exemplo, disse estar acompanhando os desdobramentos da liquidação e avisou investidores que mantêm títulos do Master que seus recursos são protegidos pelo FGC. Outras plataformas devem reforçar esse tipo de orientação conforme o processo de liquidação avança e novos esclarecimentos forem divulgados.

Passo a passo para pedir o ressarcimento ao FGC

1. Confira se seus investimentos têm cobertura

O FGC cobre até R$ 250 mil por CPF/CNPJ em produtos como CDB, RDB, LCI, LCA, conta e poupança.



2. Aguarde a lista de credores

O liquidante do Banco Master envia ao FGC a lista de clientes. Só depois disso o pedido é liberado.

3. Baixe o app do FGC (pessoa física)

Disponível para Android e iOS. Para empresas, o processo é pelo site do FGC.

4. Faça o cadastro

Informe dados pessoais e uma conta bancária de sua titularidade para receber o pagamento.

5. Quando aparecer a opção, solicite o pagamento

No app, clique em “Solicitar pagamento”. Confirme seus dados e aceite o termo de sub-rogação.

6. Envie os documentos pedidos

Pode incluir: selfie, foto do documento e comprovantes do investimento.

7. Aguarde o crédito

Após aprovação, o FGC transfere o valor para a sua conta.