Damares acredita que o PL Antifacção deve tramitar de forma ágil no Senado

Maioria no Senado tem interesse na aprovação da matéria, garante Damares

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) declarou nesta quarta-feira (19/11) que a tramitação do PL Antifacção vai ser conduzida com seriedade no Senado, se referindo ao senador Alessandro Vieira (MDB-SE), escolhido como relator. Atualmente, ele também relata a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Combate ao Crime Organizado.

Para Damares, o PL tem grandes chances de ser aprovado. Ela disse que, em conversas com outros parlamentares, a maioria tem interesse na aprovação da matéria. “Acho que o Davi Alcolumbre acertou em escolher o senador Alessandro para relatar a matéria. A matéria vai ser conduzida com muita serenidade dentro do Senado”, reforçou.

A parlamentar bolsonarista destacou a formação e a capacidade técnica de Vieira, ressaltando sua capacidade de dialogar com a base governista e também com a oposição. “A gente fica muito confortável quando tem a participação da discussão dele. Eu mesmo, em todos os meus projetos na área, peço a opinião dele.”

“Ele é aquele senador extremamente tranquilo. Não traz ideologia com guerra, com briga. A gente tem aí um grande relator”, emendou.

O PL Antifacção teve como relator na Câmara dos Deputados, Guilherme Derrite (PP-SP), secretário de Segurança Pública de São Paulo, licenciado. O texto foi aprovado, ontem (18), com 370 votos a favor e 110 contra.