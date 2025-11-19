Lula enfatiza confiança em negociadores na reta final da COP30

Na reta final da 30ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças do Clima (COP30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a confiança do governo brasileiro em negociadores que, desde o início da semana, buscam formalizar um acordo para a construção do relatório final da COP, em Belém.

“Saio daqui para ir para Brasília certo de que meus negociadores vão fazer o melhor resultado que uma COP poderia fazer ao planeta Terra”, afirmou o presidente, na noite desta quarta-feira (19/11), em discurso na capital paraense.

O discurso de Lula ocorreu após o petista passar o dia em conversas com os principais negociadores da conferência climática. A COP terminará nesta sexta-feira (21), e a semana é marcada pela reunião entre representantes de alto nível dos países presentes.

O sucesso ou fracasso do evento depende dos compromissos que forem efetivamente firmados durante a Conferência. O governo brasleiro esperava a divulgação, ainda nesta quarta, de um documento com compromissos adotados em comum por todos os países.

A finalização de um acordo, no entanto, pode ficar para o último dia da COP30. Enquanto demonstrou confiança em seus negociadores, o presidente Lula clamou por um acordo.

“O cuidado com o clima não é apenas uma visão acadêmica, de meia dúzia de intelectuais e ambientalistas. Cuidar do clima é cuidar da existência do planeta Terra”, defendeu Lula, ao cobrar a contribuição de países ricos às nações mais pobres nas políticas de combate às mudanças climáticas.

Investimentos no TFFF

Em Belém, Lula discursou ao lado da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do presidente da COP30, André Corrêa do Lago.

“A conversa com negociadores vai no sentido de buscar consensos na adaptação, do financiamento e na criação de um mapa de caminho”, disse Corrêa, ao citar a necessidade de os países estabelecerem um plano de estrutura com prazos e metas para reduzir gradativamente o uso de combustíveis fósseis.

Em seu discurso, Marina Silva destacou que a Alemanha anunciou o investimento de 1 bilhão de euros no Fundo Tropical das Florestas (TFFF). “Graças a todo esforço e à demonstração de que esse financiamento é muito bem estruturado”, defendeu.

O anúncio do investimento do país europeu ocorreu após a polêmica do chanceler alemão, Friedrich Merz, que comparou, de forma depreciativa, a cidade de Belém à Alemanha.

"Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse Merz, ao retornar da COP30.