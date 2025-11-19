InícioPolítica
A dois dias do fim da COP30, Lula tenta destravar acordo antecipado

Governo pretende fechar parte das negociações climáticas e divulgar uma prévia do "Pacote de Belém" ainda hoje (19/11). Conferência ocorre até sexta-feira (21)

O presidente quer avançar nas negociações em temas sensíveis como o fim dos combustíveis fósseis e o financiamento climático - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa o dia nesta quarta-feira (19/11) em Belém, onde ocorre a COP30, para tentar destravar as negociações climáticas. O petista está na capital paraense desde de manhã, mas o Planalto não divulgou a agenda de compromissos.

Lula se dedica a conversar com os principais negociadores da conferência climática. O governo brasleiro espera conseguir divulgar um documento parcial ainda hoje com compromissos adotados em comum por todos os países.

Os documentos oficiais das COPs, que contêm os acordos firmados por  consenso entre os países, costumam ser divulgados apenas após as conferências. O governo brasileiro, porém, decidiu tentar apresentar um pacote prévio dias antes do fim das negociações. Ainda não está claro se isso será atingido ainda nesta quarta.

Os principais compromissos defendidos pelo Brasil defendem um “mapa do caminho” para o fim do uso de combustíveis fósseis no mundo e o aumento do financiamento de ações climáticas por parte dos países mais ricos. Esses também são os pontos que enfrentam mais resistência ainda na COP30.

A COP termina nesta sexta-feira (21), e a semana é marcada pela reunião entre representantes de alto nível dos países presentes. O sucesso ou fracasso do evento depende dos compromissos que forem efetivamente firmados durante a Conferência.

Por Victor Correia
postado em 19/11/2025 16:43 / atualizado em 19/11/2025 16:53
