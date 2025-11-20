Lula destaca confiança ao indicar Jorge Messias para o STF

Jorge Messias vai ocupar a cadeira deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta quinta-feira (20/11) a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. A mensagem foi assinada no início do dia e encaminhada ao Senado, onde Messias será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de seguir para votação no plenário.

Logo após formalizar o envio, o líder petista publicou uma declaração nas redes sociais ressaltando a confiança na trajetória do indicado.

“Assinei hoje mensagem ao Senado Federal indicando o nome do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso. Faço essa indicação na certeza de que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito no STF, como tem feito em toda a sua vida pública”, escreveu o presidente no X.

Com a indicação agora nas mãos do Senado, o advogado-geral da União inicia o percurso final rumo ao Supremo. Se aprovado, passará a integrar a mais alta Corte do país.