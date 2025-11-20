Telefonema de 2016 entre Dilma e Lula cita Messias, indicado ao STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quinta-feira (20/11) o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Embora tenha construído carreira discreta no serviço público, Messias tornou-se conhecido nacionalmente em 2016, quando seu nome, pronunciado como “Bessias”, apareceu em uma conversa telefônica entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff, divulgada no auge da Operação Lava-Jato.
À época, Messias era subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência, posição estratégica dentro do Palácio do Planalto. O diálogo ocorreu no dia em que o governo Dilma anunciava a nomeação de Lula para a Casa Civil, em meio a intensa pressão política, avanço da Lava Jato e o desenrolar do processo de impeachment.
Na conversa, Dilma informa que enviaria, por meio de Messias, o termo de posse para Lula.
Dilma: “Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel, para a gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?”
Lula: “Uhum, tá bom.”
Dilma: “Só isso. Você espera aí que ele tá indo aí.”
Lula: “Tá bom, eu fico aguardando.”
A divulgação do áudio causou forte repercussão nacional. A posse de Lula foi anunciada, mas suspensa menos de 48 horas depois por decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que apontou possível interferência na tramitação dos processos contra o ex-presidente. Meses depois, o ministro Teori Zavascki considerou irregular tanto o grampo quanto sua divulgação, retirando-lhes valor probatório.
Agora, quase uma década depois, Messias volta ao foco como indicado ao STF. A sabatina no Senado deverá ocorrer nas próximas semanas.
