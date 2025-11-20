Lula fará anúncio de Jorge Messias ao STF no Palácio da Alvorada

Jorge Messias vai ocupar a cadeira deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar, em instantes, no Palácio da Alvorada, a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha foi confirmada em nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto e será formalizada em edição extra do Diário Oficial da União.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

À frente da Advocacia-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023, Messias construiu carreira sólida no serviço público federal. Pernambucano, é formado em direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE), mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília (UnB), instituição na qual atuou como professor visitante.

O jurista já ocupou postos estratégicos na administração federal, como a subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, a Secretaria de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e consultorias jurídicas nos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também trabalhou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.

Com a indicação formalizada, o nome de Messias segue para sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Em seguida, será submetido à votação no plenário. Caso aprovado, assumirá uma das cadeiras mais importantes do Judiciário brasileiro.