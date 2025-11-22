Prisão de Bolsonaro gera avalanche de memes; confira

As redes sociais estão fervendo após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. De um lado, apoiadores contestam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De outro, opositores do ex-presidente celebram a prisão preventiva que ocorreu na manhã deste sábado (22/11).
Leia também: Jair Bolsonaro é preso pela Polícia Federal
Jair Bolsonaro foi preso após uma violação em sua tornozeleira eletrônica, por volta da meia noite. O ex-presidente está em uma sala de Estado na Superintendência da PF. Durante a tarde, Flávio Bolsonaro convocou uma vigília na porta do condomínio do ex-presidente, que poderia servir para atrapalhar a fiscalização da prisão domiciliar e evitar a prisão preventiva, outra razão para a prisão.
Confira a movimentação nas redes:
o dia já começou com bolsonaro preso pic.twitter.com/GAcDeypmyP— • ana • (@cptainlarson) November 22, 2025
*chego— felipe ?????? (@lipxreis) November 22, 2025
*faço um tweet sobre o bolsonaro preso
*saio pois estou livre e não estou usando tornozeleira
pic.twitter.com/hoBqVIbPmL
E o Xandão mandou prender o Bolsonaro no dia... 22! A bicha é performática! A Lady Gaga do Judiciário! O Ney Matogrosso da magistratura! BOLSONARO PRESO, caralho! pic.twitter.com/2Meh04DIP9— carcereiro do jair (@rodrigo_sampaio) November 22, 2025
Bolsonaro preso às 6 da manhã de um SÁBADO pic.twitter.com/AmwfTwlcL1— tássila vidal (@queenofonme) November 22, 2025
eu curtido todos tweet criticando e falando mal do Bolsonaro Preso pic.twitter.com/GiX763lwZJ— Edu Valenthim (@eduvalenthim) November 22, 2025
BOLSONARO PRESO— Keila (@KAS_1406) November 22, 2025
BOLSONARO PRESIDIÁRIO
GRANDE DIA pic.twitter.com/9JYuRnzD67