Prisão de Bolsonaro gera avalanche de memes; confira

As redes sociais estão fervendo após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. De um lado, apoiadores contestam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De outro, opositores do ex-presidente celebram a prisão preventiva que ocorreu na manhã deste sábado (22/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Jair Bolsonaro é preso pela Polícia Federal

Jair Bolsonaro foi preso após uma violação em sua tornozeleira eletrônica, por volta da meia noite. O ex-presidente está em uma sala de Estado na Superintendência da PF. Durante a tarde, Flávio Bolsonaro convocou uma vigília na porta do condomínio do ex-presidente, que poderia servir para atrapalhar a fiscalização da prisão domiciliar e evitar a prisão preventiva, outra razão para a prisão.



Confira a movimentação nas redes:



o dia já começou com bolsonaro preso pic.twitter.com/GAcDeypmyP November 22, 2025

*chego

*faço um tweet sobre o bolsonaro preso

*saio pois estou livre e não estou usando tornozeleira

pic.twitter.com/hoBqVIbPmL — felipe ??‍???? (@lipxreis) November 22, 2025

E o Xandão mandou prender o Bolsonaro no dia... 22! A bicha é performática! A Lady Gaga do Judiciário! O Ney Matogrosso da magistratura! BOLSONARO PRESO, caralho! pic.twitter.com/2Meh04DIP9 — carcereiro do jair (@rodrigo_sampaio) November 22, 2025