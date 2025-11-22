InícioPolítica
Prisão de Bolsonaro gera avalanche de memes; confira

Após a decisão, as redes sociais se dividiram entre apoiadores e quem celebra a prisão preventiva

Prisão de Jair Bolsonaro movimenta redes sociais - (crédito: Sergio Lima/AFP)
Prisão de Jair Bolsonaro movimenta redes sociais - (crédito: Sergio Lima/AFP)

As redes sociais estão fervendo após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. De um lado, apoiadores contestam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De outro, opositores do ex-presidente celebram a prisão preventiva que ocorreu na manhã deste sábado (22/11). 

Jair Bolsonaro foi preso após uma violação em sua tornozeleira eletrônica, por volta da meia noite. O ex-presidente está em uma sala de Estado na Superintendência da PF. Durante a tarde, Flávio Bolsonaro convocou uma vigília na porta do condomínio do ex-presidente, que poderia servir para atrapalhar a fiscalização da prisão domiciliar e evitar a prisão preventiva, outra razão para a prisão. 

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 22/11/2025 15:54
