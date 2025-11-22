Manifestantes celebram prisão de Bolsonaro na frente da PF

Após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiadores e opositores do réu se reuniram na frente da Superintendência da PF. Manifestantes comemoraram a decisão do ministro Alexandre de Moraes com champanhe e festa. Uma mulher, com uma blusa amarela com um anagrama com o nome “Lula”, levantou a garrafa em celebração.
Ana Paula, do Rio Grande do Norte, está em Brasília a passeio e recebeu a notícia perto das 8h30 da manhã. "Tinham mensagens no meu celular desde cedo. Desde que acordei, fiquei em êxtase. Vim pra cá para ver essa maravilha", afirma Ana. A maior motivação de Ana para estar presente é em homenagem as pessoas que morreram na pandemia durante o mandato de Jair Bolsonaro. "Tive familiares que morreram e aqui, ele está pagando pelo que fez na época. Passaram pano na cabeça dele. Ele dizia que era só uma gripezinha, é só um solucinho também", disse Ana Paula.
Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22/11). O ex-presidente está numa sala de Estado no local. A decisão foi tomada após uma violação da tornozeleira eletrônica perto da meia noite e a organização de uma vigília na porta de seu condomínio. As ações indicavam alto risco de fuga do ex-presidente.
