Líder do PT provoca direita após episódio da tornozeleira: "Silêncio ensurdecedor"

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), ironizou o fato de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e demais bolsonaristas se manterem calados após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparecer em um vídeo gravado pela Polícia Federal (PF) admitindo ter violado a tornozeleira eletrônica momentos antes de ser preso preventivamente por ter danificado o aparelho.

“Alô, Tarcísio! Estamos esperando um pronunciamento seu, Tarcísio. Governadores de direita e Tarcísio, vocês disseram que Bolsonaro era uma vítima, que estava sofrendo perseguição. Só que depois do vídeo, em que ele admite que usou o ferro de soldar para romper a tornozeleira, vocês estão em silêncio. É um silêncio ensurdecedor, uma defensiva política gigantesca”, disse o petista em vídeo publicado no X [antigo Twitter]. Ele pontuou que a tramitação de projetos bolsonaristas, como o PL da Anistia, perdem força no Parlamento, pois “o ato de Bolsonaro os desmoralizou completamente”.

“Eles falavam que iam votar essa semana a anistia, com aquele projeto que reduzia as penas, que é relatado pelo deputado Paulinho da Força. Primeiro que seria uma maluquice, porque seria uma interferência no Poder Judiciário. Ela é inconstitucional, porque seria uma específica para livrar a cara do Bolsonaro. Perderam completamente as condições políticas. Esse ato do Bolsonaro desmoraliza completamente esse pessoal.”

Lindbergh denunciou, ainda, o fato de o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente da República, ter defendido, em uma entrevista à CNN ontem (22), que todos os investigados e processados pelos atos de 8 de janeiro fugissem.

Envolvimento com outros países

Ainda citando Eduardo Bolsonaro, o petista mencionou a aproximação do político com países como Emirados Árabes e Bahrein, depois que ele apareceu em uma foto com o sheik bareinita Khaled bin Hamad Al-Khalifa, sinalizando uma possível rota de fuga para o ex-presidente.

“Eu não sei qual era o plano, mas o fato é que alguém que rompeu a tornozeleira eletrônica claramente queria fugir. E podia ter um plano de ir para alguma embaixada. Tinha uma lógica. Tem que ter explicação. Quem estava com o Bolsonaro na casa dele? Eu sei que tinha um irmão dele e um assessor, mas que assessor é esse? Isso tem que ser investigado”, reforçou o líder do PT.

