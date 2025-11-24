STF: Jorge Messias busca acalmar clima no Senado em carta a Alcolumbre

Na carta, Messias se coloca "ao escrutínio constitucional" do Senado, e elogia o papel institucional de Alcolumbre - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

O Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, divulgou nesta segunda-feira (24/11) uma carta dirigida ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) , em um gesto para tentar reduzir tensões após sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A movimentação ocorre em meio ao incômodo de Alcolumbre com o Planalto por Lula não ter escolhido o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu nome de preferência para a vaga no STF. A resistência gerou um entrave político que tende a influenciar a articulação da sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no Plenário.

Na carta, Messias se coloca “ao escrutínio constitucional” do Senado, elogia o papel institucional de Alcolumbre e relembra a relação de trabalho e convivência que manteve com o senador durante o período em que atuou na Casa. Ele também afirma que pretende dialogar diretamente com cada parlamentar para apresentar sua visão sobre o Judiciário e sua futura atuação no Supremo, caso seja aprovado.

Leia a carta na íntegra:

Carta de Jorge Messias ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Iniciada a primeira semana após a minha indicação, sinto-me no dever de me dirigir ao Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, para oferecer-me ao seu escrutínio constitucional, na condição de indicado ao cargo de Ministro do STF pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O faço também por reconhecer e louvar o relevante papel que o Presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da Casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios, em favor de nosso país.

Durante um período significativo de minha carreira, fui acolhido pelo Presidente Davi para trabalhar no Senado Federal, onde, próximo aos demais membros daquela Alta Casa Legislativa, aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de definição de rumos e administração de conflitos em nossa sociedade.

Assim, pude desenvolver uma relação saudável, franca e amigável com o Presidente Davi, por quem tenho grande admiração e apreço.

Acredito que, juntos, poderemos sempre aprofundar o diálogo e encontrar soluções institucionais que promovam a valorização da política, por intermédio dos melhores princípios da institucionalidade democrática.

Da mesma maneira, buscarei conversar diretamente com cada um dos Senadores e Senadoras, ouvindo atentamente suas preocupações com a Justiça de nosso país e expondo a perspectiva que pretendo, caso aprovado pela Casa, levar ao Supremo Tribunal Federal, para lá agir em defesa de nossa Constituição Federal.