Lula propõe retomada de financiamentos e maior comércio com Moçambique

"Nenhum grande país consegue exportar serviços sem oferecer opções de crédito", disse Lula ao lado do presidente de Moçambique, Daniel Chapo. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (24/11), em visita oficial a Maputo, que o Brasil pretende reposicionar sua presença econômica e estratégica em Moçambique, reforçando setores como infraestrutura, saúde, agricultura e formação técnica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ele ressaltou que o país africano “ainda possui lacunas de infraestrutura a suprir” e que seu crescimento depende de investimentos em portos, estradas, usinas e linhas de transmissão — áreas nas quais, segundo ele, empresas brasileiras têm experiência e capacidade para atuar.

Leia também: Lula desembarca na África do Sul para Cúpula do G20

Para viabilizar essa retomada, o presidente destacou a necessidade de reconstruir mecanismos de financiamento externo. “Nenhum grande país consegue exportar serviços sem oferecer opções de crédito”, afirmou, ao defender o processo de recuperação da capacidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de financiar a internacionalização de empresas brasileiras.

Segundo Lula, destravar essa “amarra determinante” é essencial para ampliar a presença do Brasil em Moçambique e equilibrar o fluxo comercial, hoje considerado muito baixo para dois países que compartilham língua, história e laços profundos.

Saúde, segurança e alimentação

O presidente também enfatizou a cooperação na área da saúde, apontando que o fortalecimento do complexo industrial brasileiro permitirá ao país voltar a participar da produção de fármacos e medicamentos em Moçambique.

Outro eixo prioritário será a segurança alimentar. De acordo com Lula, o Brasil tem condições de contribuir para ampliar a produtividade da savana africana “sem comprometer o meio ambiente”, graças a tecnologias desenvolvidas para a agricultura tropical.

A formação profissional será uma das frentes mais robustas da parceria. Em 2026, o Ministério da Educação e a Agência Brasileira de Cooperação devem oferecer até 80 vagas em cursos de formação de formadores em ciências agrárias, além de até 400 vagas em cursos técnicos em agropecuária voltados a colaboradores moçambicanos.

A Embrapa atuará como parceira direta, por meio de programas de capacitação presenciais e a distância voltados a técnicos locais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lula afirmou ainda que o governo brasileiro trabalha para incluir Moçambique entre os países prioritários da etapa de implementação acelerada da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, iniciativa liderada pelo Brasil no cenário internacional. Segundo ele, a parceria com Maputo é estratégica para o continente africano e simboliza o compromisso brasileiro com a cooperação Sul-Sul.