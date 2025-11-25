Justiça condena Bruno Engler a indenizar Rogério Correia após polêmica na TV

Engler e Correia são pré-candidatos à PBH - (crédito: Luiz Santana/ALMG/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) foi condenado a pagar R$ 20 mil ao deputado federal Rogério Correia (PT-MG) por danos morais decorrentes de um embate travado entre os dois no debate da TV Globo, em 3 de outubro de 2024, durante as eleições municipais. A sentença é do juiz Ricardo Torres Oliveira, da 7ª Vara Cível de Belo Horizonte, e foi proferida na última semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da indenização, o magistrado determinou que Engler se abstenha de divulgar, compartilhar ou reproduzir o trecho do debate considerado ofensivo.

A ação foi movida por Rogério Correia após a troca de provocações durante o debate eleitoral transmitido ao vivo. Na ocasião, depois de ser chamado de “desequilibrado” e ter seu comportamento classificado como “imbecil”, Bruno Engler reagiu afirmando: “Quem tem fama de usar substância que rima com cloroquina não sou eu”, frase acompanhada de um gesto que simulava o uso de cocaína.

A defesa do parlamentar do PL alegou que a fala teve natureza de “ironia política”, protegida pela liberdade de expressão e pelo direito de resposta diante do ataque verbal inicial do adversário.

O juiz rejeitou o argumento. Segundo Ricardo Torres Oliveira, a combinação da frase com a mímica realizada por Engler configurou uma “imputação inequívoca de uso de droga”, extrapolando os limites da crítica admissível no contexto eleitoral. “[Engler] argumentou que sua fala teria sido mera ironia, mas deixou de explicar qual substância pretendia efetivamente mencionar, limitando-se a afirmar que não disse expressamente o que rima com cloroquina”, disse o juiz.

“Ao deixar deliberadamente em aberto o conteúdo da suposta ironia (…) impede-se qualquer interpretação diversa daquela relativa ao uso de cocaína, sobretudo diante do gesto corporal que reforçou, de modo direto e inequívoco, a imputação”, completou o magistrado.

Correia havia pedido uma indenização de R$ 60 mil. O valor, porém, foi reduzido para R$ 20 mil porque o juiz reconheceu que o próprio deputado do PT contribuiu para o acirramento do embate ao iniciar as hostilidades no debate. Engler ainda pode recorrer.