Foragido, Ramagem desafia a Justiça e ataca Moraes

Ramagem publicou vídeo e disse que não foi se esconder nos EUA - (crédito: Reproducão X)

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) — condenado no processo da trama golpista e alvo de mandado de prisão — afirmou que está "em segurança" nos Estados Unidos. Ele disse que foi para o país norte-americano com a família por uma questão de "proteção", e disparou críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Após a fuga do parlamentar, o magistrado determinou a prisão preventiva dele.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Esse violador de direitos humanos, declarado, sancionado mundialmente, se quiser pedir minha extradição, vai ter de enviar essa ação do golpe — nula do começo ao fim, cheia de ilegalidades, inconstitucionalidade, perseguições, que eu estou nela com Bolsonaro — para análise dos Estados Unidos. Só que o tirano da toga sabe de todas as atrocidades que cometeu nesses autos", disparou contra Moraes, em vídeo publicado no X.

Ramagem negou que seja um foragido da Justiça. "Primeiro, que eu não vim para cá me esconder, mas para trabalhar pelo Brasil como eu puder. Para ser foragido, precisa de uma decisão judicial contra mim, e não tinha antes da minha chegada", argumentou. "Essa preventiva agora contra mim é manifestamente ilegal. Um parlamentar, pela Constituição, não pode ser preso por uma medida cautelar preventiva. E, no final de uma ação no trânsito em julgado, só depois da maioria dos votos da Câmara."

O deputado disse estar em situação regular. "Eu posso, sim, continuar minha atuação parlamentar mesmo a distância, como vários, de vários partidos, fazem também. Eu estou respaldado na Constituição, nas leis, no regramento da Câmara, e eu tenho certeza de que meus eleitores apoiam a minha atuação", frisou.

Ele classificou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de "absurda, sem fundamento e ilegal". "Anteciparam essa ilegalidade por razões políticas, nada jurídicas", sustentou. E clamou pela anistia "ampla, geral e irrestrita". Cobrou a mobilização das bancadas do agro e evangélica. "É hora de pautar a anistia, se pautar, passa, na Câmara e no Senado", destacou.

No domingo à noite — em entrevista ao programa Conversa Timeline, do blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira desde 2021 —, Ramagem disse que permanece nos EUA com a "anuência" do governo de Donald Trump. Ele afirmou ter sido "abraçado" pela administração republicana.

O condenado na trama golpista fugiu do Brasil em setembro. Uma reportagem do site PlatôBR revelou que ele vive atualmente em um condomínio de luxo em Miami, na Flórida. A Polícia Federal rastreou o trajeto usado pelo deputado para deixar o país: ele teria saído por Boa Vista (RR), provavelmente atravessando para a Venezuela ou para a Guiana e, de lá, viajado para os Estados Unidos, tudo sem registro oficial de saída.

A fuga levou Moraes a decretar a prisão dele. A Câmara informou que não autorizou qualquer missão oficial do parlamentar fora do país.



