Caiado recebe alta após tratamento cardíaco em São Paulo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (26/11). O chefe do Executivo do estado estava internado desde sábado (22/11) para tratar uma arritmia cardíaca, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o boletim médico divulgado nesta quarta, Caiado apresentou quadro estável durante toda a internação, sem novos episódios de fibrilação atrial. O governador continuará sob acompanhamento especializado.

Boletim médico de Ronaldo Caiado desta quarta-feira (26/11) (foto: Material cedido ao Correio)

Pré-candidato à Presidência da República, Caiado foi submetido a uma ablação por cateter - procedimento indicado para corrigir distúrbios no ritmo do coração, conforme informado no primeiro boletim médico.

A intervenção, realizada na manhã da última segunda-feira, “transcorreu com pleno êxito, sem intercorrências, com restauração do ritmo cardíaco normal e estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento”, segundo o boletim médico divulgado na data.