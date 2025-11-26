InícioPolítica
ESTADO DE SAÚDE

Caiado recebe alta após tratamento cardíaco em São Paulo

Governador continuará sob acompanhamento especializado

Caiado estava internado desde sábado (22/11) - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)
Caiado estava internado desde sábado (22/11) - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (26/11). O chefe do Executivo do estado estava internado desde sábado (22/11) para tratar uma arritmia cardíaca, em São Paulo.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta quarta, Caiado apresentou quadro estável durante toda a internação, sem novos episódios de fibrilação atrial. O governador continuará sob acompanhamento especializado.

Boletim médico de Ronaldo Caiado desta quarta-feira (26/11)
Boletim médico de Ronaldo Caiado desta quarta-feira (26/11) (foto: Material cedido ao Correio)

Pré-candidato à Presidência da República, Caiado foi submetido a uma ablação por cateter - procedimento indicado para corrigir distúrbios no ritmo do coração, conforme informado no primeiro boletim médico.

A intervenção, realizada na manhã da última segunda-feira, “transcorreu com pleno êxito, sem intercorrências, com restauração do ritmo cardíaco normal e estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento”, segundo o boletim médico divulgado na data.

 

Por Raphaela Peixoto
postado em 26/11/2025 20:44
